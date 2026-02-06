Sabiduría oriental

La visita oficial de Uruguay a China tiene lugar en pleno cambio de paradigma en el ámbito de las transformaciones tecnológicas y la investigación científica, con la potencia asiática como principal referente a nivel mundial. Brecha dialogó con académicos que integran la delegación uruguaya, quienes celebraron la treintena de acuerdos marco concretados en la última semana y valoraron el trabajo conjunto de las instituciones que participaron. Esos acuerdos, según sostienen, suponen importantes oportunidades para la comunidad científica en sus diversos campos. BIOTECNOLOGÍA, ARTE Y HUAWEI La gran mayoría de estos convenios fueron para la Universidad de la República (Udelar), cuyo rector, Héctor Cancela, firmó 11 acuerdos con distintas instituciones educativas y empresariales chinas. Estos lo...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate