Sabiduría oriental
Acento: Sombras chinescas
Los acuerdos de cooperación científica y académica con China

Sabiduría oriental

Abril Mederos
6 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La cooperación académica y científica fue uno de los énfasis de la misión oficial del gobierno en China, con 27 convenios marco firmados en áreas como la investigación agroecológica, el agua y la inteligencia artificial. Uruguay apunta a aprovechar el financiamiento científico al que apuesta el gigante asiático en el marco de su estrategia de «la franja y la ruta» para la integración con Asia, Europa, África y América Latina.

Valeria Csukasi (izq.), subsecretaria de Relaciones Exteriores; Héctor Cancela (cen.), rector de la Universidad de la República y Miguel Sierra (der.), presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), durante la visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Presidencia, Camilo dos Santos Ayala.

La visita oficial de Uruguay a China tiene lugar en pleno cambio de paradigma en el ámbito de las transformaciones tecnológicas y la investigación científica, con la potencia asiática como principal referente a nivel mundial. Brecha dialogó con académicos que integran la delegación uruguaya, quienes celebraron la treintena de acuerdos marco concretados en la última semana y valoraron el trabajo conjunto de las instituciones que participaron. Esos acuerdos, según sostienen, suponen importantes oportunidades para la comunidad científica en sus diversos campos. BIOTECNOLOGÍA, ARTE Y HUAWEI La gran mayoría de estos convenios fueron para la Universidad de la República (Udelar), cuyo rector, Héctor Cancela, firmó 11 acuerdos con distintas instituciones educativas y empresariales chinas. Estos lo...

Publicado en: Acento: Sombras chinescas Edición 2098 Uruguay
