«El tráfico de drogas no debe ser pensado por fuera de la legalidad»

—¿Cómo ve el caso Marset desde su perspectiva del abordaje basado en redes?

—El crimen organizado internacional dedicado al tráfico de drogas ilegales solamente se puede entender con un abordaje de redes, que tiene una teorización –por ejemplo, en los trabajos de Bruno Latour– y una metodología de investigación. En ese fenómeno siempre aparece un conjunto muy variado de actores, entidades financieras y no financieras, jurisdicciones, etcétera. Entonces, uno no puede comprenderlo desde un abordaje que no sea el de la lectura en redes. Y narrar un fenómeno en redes es supercomplejo. Me refiero a demostrar la complejidad de la telaraña que está por detrás del fenómeno delictivo. Esa complejidad da lugar a que, desde que se crearon los juzgados especializados en crimen organizado, los caso...