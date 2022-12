El vacío sumiso

John Pilger es un veterano periodista de investigación, radicado en Inglaterra, que ha sido corresponsal de guerra para varios medios occidentales, entre ellos The Guardian, The New York Times, Daily Mirror, The Independent.Nació en Australia, el mismo país del que es originario Julian Assange, del que se dice admirador, y desde hace años vive en Londres. Estuvo en Vietnam, en Camboya, en Biafra, en Bangladesh, en Egipto, en Nicaragua, en Birmania. Sus coberturas escritas y sus documentales sobre varios de esos conflictos le valieron premios en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, entrze ellos el británico de reportero internacional del año. «He informado de varias guerras, pero nunca he conocido una propaganda tan general» como la que se está dando hoy con Ucrania, escribió Pilger...