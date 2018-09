“Estamos celebrando cuatro cosas”, advirtió el antropólogo la noche del miércoles en El Fortín de Santa Rosa: el premio, que la ministra en persona le llevó hasta ahí, la operación exitosa de su ojo izquierdo, su próximo cumpleaños (el 7 de octubre, cuando cumplirá 98) y el advenimiento de su último libro, “Con el sol a la espalda”, que será de poesía y publicará como artista independiente, pues ya no acepta –advirtió– sufrir el yugo de la cadena editorial. El homenajeado recordó además a sus dos fletes, el Chifula y el Chingolo, y explicó por qué: “Tengo el privilegio de tener un cuerpo hecho por el caballo, moldeado por el camino. Lo que aprendí, lo aprendí en el camino”. Y dirigiéndose al ex presidente Mujica –sentado a su izquierda–, insistió: “En el camino, Pepe, no en la posada”.