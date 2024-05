En las ligas mayores

Qué fauna, internet. El blog se llama Musical Plagiarism y en una sola línea resuelve el intríngulis. «Chris Martin gets Gwyneth Paltrow, Pavement get s no credit» («Chris Martin consigue a Gwyneth Paltrow, Pavement no recibe crédito alguno»). ¿Un anónimo de las redes señalando con el dedo a una estrella pop? Eso ya se ha visto. «Yellow», la canción que desbloqueó el éxito internacional de Coldplay, atravesó el océano Atlántico copiando –según nuestro amigo virtual– a «Here», de Pavement. El viaje tomó ocho años, desde Slanted and Enchanted (1992) hasta Parachutes (2000). Lo gracioso del caso es que Chris Martin y Stephen Malkmus tuvieron, en su momento, algo así como un parentesco lejano y, al parecer, el inglés admitió haberse inspirado en los desgarbados yanquis. Aunque técnicamente no...