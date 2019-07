“En política no hay que mirar para otro lado”

Parece evidente que Carolina Cosse no piensa abandonar la política. No oculta para nada las heridas sufridas en su primer encontronazo con las grandes ligas electorales y ahora busca una articulación que le permita llegar al Parlamento. Cree que por “responsabilidad política” y porque su nombre sonó durante toda una semana tenía que salir a hablar. Hay quienes piensan que su salida mediática perjudica al Frente Amplio, pero ella cree que suma, porque hay “frenteamplistas desencantados y desorientados” y porque su concepto de unidad no incluye mirar para otro lado frente a situaciones complejas.

—¿Siempre

tuvo claro que ese criterio de que “el que gana gana” era la regla de

juego en el Frente Amplio para construir la fórmula? ¿O es algo que queda

siempre como una zona gris?

—Siempre

...