Encapsular la violencia

Paso Chico es un pueblo imaginario. Es una creación ficcional, pero datos de la novela indican que está situado en América Latina, particularmente en Uruguay. No es un paso; es un pozo que se ha quedado sin agua y que, por eso, y porque da a un río, ofrece a sus habitantes un espacio en el cual establecerse. Los márgenes no los asigna el agua, sino sus pobladores. Como las reglas. Venidas del uso social, inspiradas en el rumor y en un espíritu religioso adecuado a los pormenores del lugar, han quedado instauradas en lo legal: es que, en Paso Chico, el poder lo tiene el espacio. Un espacio que no solamente encapsula a sus personajes en una atmósfera de calor y humedad sofocantes, sino que, además, se vuelve más violento en sus subespacios: en las casas de los vecinos, en La Paraíso –el bar ...