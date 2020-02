No es la primera

vez que una encrucijada de redes sociales se convierte en un caso judicial.

Esta vez, los involucrados cruzan el charco: Silvana Giachero, psicóloga

uruguaya, y Enrique Stola, psiquiatra argentino. Entre invalidar un título y

acusar de ser amigo de un pedófilo, la discusión sobre el síndrome de

alienación parental resurge por detrás.

El 29 de diciembre de

2019, Silvana Giachero compartió en su cuenta de Twitter: “Este hombre que vino

invitado a Uruguay por el Inau

[Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] y organizaciones feministas a

hablar de que la alienación parental no existe no sólo era íntimo del pedófilo

[Jorge] Corsi, sino que además no es psiquiatra”. La

descripción acompañaba un link de wordpress.com con el título en

mayúscula: “Las pruebas que demuestr...