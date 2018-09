Eso es el cine

La Fundación Mario Benedetti comenzó su agenda de actividades para festejar el centenario del nacimiento del escritor, que se cumplirá en 2020. En ese marco, se proyectó una versión restaurada de la película La tregua, de 1973, con la presencia de Ana María Picchio, una de sus protagonistas.

—¿Qué significó La tregua en tu carrera y en tu vida?

—Creo que La tregua y Breve cielo, que son mis dos primeras películas, fueron las que me posicionaron y me dieron tranquilidad. Yo era muy joven, y esos proyectos me ayudaron a afirmarme en un camino que venía transitando muy gustosamente, trabajando con gente que me interesaba mucho. La tregua es una película que pasó a la historia del cine, no solamente porque fue la primera película argentina que llegó al Oscar, sino porque tiene un guion m...