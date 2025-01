Facturas saldadas

La llegada del actual gobierno al poder, tras 15 años de administraciones del Frente Amplio, abrió paso a las auditorías sobre la gestión. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) no fue la excepción, pero los resultados fueron escasos. Sin embargo, sobre fines de 2020, las autoridades de la cartera consideraron la existencia de eventuales pagos excesivos por licencias no gozadas a los jerarcas de la administración saliente.

Según informó El País, la situación se conoció tras un pedido de informes del senador cabildante Raúl Lozano (hoy ministro de Vivienda) referido a los días de licencia de los exjerarcas de la secretaría de Estado. Un informe interno del MVOT señaló supuestas incongruencias entre los días de licencia no gozada que figuraban en el sistema y los que efe...