El fin de una ilusión

Cuando asumió, en 2017, como ministro de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot se planteó un límite de un año para ver qué tanto había de cierto en el programa con tintes verdes del nuevo presidente “centrista” francés, Emmanuel Macron. Entre sus eslóganes de campaña, el líder de La República en Marcha tenía uno que a Hulot lo seducía particularmente: “Make our planet great again”, así, en inglés, para contraponerse a Donald Trump y su “Make America great again”. Del estadounidense, en principio, a Macron no lo separaba sólo su nacionalismo sino también su trogloditismo ambiental. Trump había anunciado que de ser electo se retiraría del acuerdo de París sobre el cambio climático, cosa que finalmente hizo. Hulot llegó al gobierno de Macron como una rara avis (no había otros “ecolos” como é...