George Martin, que tendría 100 años

John, Paul, George, George & Ringo

María José Santacreu
23 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Un 3 de enero, pero de hace 100 años, en un hogar católico londinense de escasos recursos nacía un niño que muchos años más tarde sería nombrado caballero por la reina Isabel II. El galardón reconoció su carrera como productor musical, algo poco glamoroso en el mundo de la música, pero que en el caso de George Martin –mezcla de hombre de negocios, ingeniero de sonido autodidacta y director de orquesta– lo transformó en una figura fundamental de la historia musical de la segunda mitad del siglo XX.

Istock, Rex.

Su rol como productor de Los Beatles empezó con una patada en el culo. La víctima fue Pete Best, el primer baterista de la banda. ¿El crimen? No lograr mantener un ritmo estable en «Love Me Do» en la primera audición que hicieron para EMI. Y eso que para entonces George Martin ni siquiera era oficialmente el productor de la banda, sino el último ejecutivo que tendría la oportunidad de rechazarlos. De hecho, fue el operador de cinta Chris Neal el que corrió a buscarlo a la cafetería de la discográfica cuando, tras grabar una espantosa versión de «Bésame mucho», los futuros Fab Four tocaron «Love Me Do». Pero George Martin no quedó impresionado ni por su sonido ni por sus canciones. De hecho, lo que más le gustó de estos liverpulianos fue su sentido del humor. ¿Se puede contar todavía la ané...

Cultura Edición 2096
