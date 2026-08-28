 Grietas al descubierto - Semanario Brecha
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La dimensión espiritual en la salud

Grietas al descubierto

Mariana Abreu
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

De a poco, el mundo occidental vuelve a aceptar en sus sistemas de salud la dimensión espiritual, como una faceta necesaria en ciertos casos. En Uruguay el tema volvió a discutirse a raíz de la aprobación de la ley de eutanasia. La medicina paliativa ha recogido ese guante en el país y, en un campo de actuación de por sí complejo, enfrenta, además, junto con otros profesionales, el desafío de cuestionar algunos dogmas de la tradición laica.

Otrapaola

«Si están leyendo esta carta es porque ha llegado el momento de despedirme […]. Cuando piensen en mí, no imaginen mis últimos meses de enfermedad. Prefiero que me recuerden caminando con ustedes, contándoles historias, haciéndolas reír o esperándolas a la salida del colegio. Allí está el verdadero yo.» La nota la escribió Eduardo para sus hijas y nietas, poco antes de fallecer. Murió con 81 años, a raíz de un cáncer de pulmón. Su familia autorizó a difundir estas líneas. —En los últimos meses ya no podía hacer algunas actividades y presentía que su muerte estaba próxima. Sus síntomas físicos estaban controlados y el acompañamiento espiritual fue fundamental para el cierre de su vida. En cuidados paliativos, la carta legado (con pedidos, consejos o palabras de agradecimiento a quienes perma...

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Publicado en: Edición 2127 Uruguay
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