También libertad

A nadie le resulta grato hablar sobre la muerte, a pesar de que se trata de uno de los únicos acontecimientos certeros de la existencia. Sin embargo, los entretelones de un proyecto de ley para que personas con enfermedades terminales e irreversibles decidan sobre el final de su vida dominó muchas conversaciones esta semana. El proyecto de «muerte digna» obtuvo finalmente media sanción en la Cámara Baja y fue noticia internacional.
Uruguay no será el primer país del mundo, ni siquiera de América Latina, en reglamentar la eutanasia. Ecuador la despenalizó en 2024, mientras que en Colombia es un derecho que rige teóricamente desde 1997. En el mundo, Países Bajos y Bélgica tienen experiencia en el procedimiento desde hace más de 20 años, además de Canadá, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Suiza, Esp...
