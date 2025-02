El adverbio minimalista, casi un monosílabo, traducido como aquí, que da nombre a las recientes obras del estadounidense Robert Zemeckis y del belga Bas Devos, carga con una noción presencial, nos ancla a un sitio específico e inmediato. Por lo tanto, determina tanto coordenadas espaciales como temporales. No se puede estar presente sino dentro de un tiempo que es o fue concurrente, y la palabra, además, refiere a una ubicación que se hace precisa dependiendo de su contexto discursivo. No obstante, aquí también puede referirse al pasado, a haber estado aquí, que conlleva un enlace entre temporalidades diferentes.

A primera vista, estas dos películas no parecen ser obras similares. Aquí, filmada por un realizador consagrado como Robert Zemeckis y basada en el cómic homónimo de 1989, que fue...