«Hay excavaciones de otras épocas que no fueron exhaustivas»

—¿Por qué usted asegura que no existió la Operación Zanahoria o que no hay pruebas para fundamentar su existencia?

—Esta es una opinión de todo el equipo, de las 11 personas que integramos el GIAF [Grupo de Investigación en Antropología Forense]. No decimos que no existió, sino que no hay evidencias de que haya tenido lugar. Todo lo contrario: las evidencias que hay indican que no existió. Primero, porque las personas que están mencionadas en informes sobre ese operativo han aparecido: los cuerpos que aparecieron se supone que habían sido exhumados y quemados. Y segundo, en las excavaciones realizadas hasta la fecha no hay evidencia de alteraciones en el terreno que tengan restos óseos, cal, vestimenta, efectos personales o algo que acompañe la mera alteración estratigráfica. En el ter...