«Hay que cortar todos los lazos de complicidad con Israel» - Semanario Brecha
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Con Maryam lo Presti, activista gazatí de la diáspora, a 78 años de la Nakba

«Hay que cortar todos los lazos de complicidad con Israel»

María Landi
15 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Palestina nacida en España, Maryam vivió en Montevideo por razones de estudio en el peor año del genocidio cometido por Israel en Gaza. Antes de regresar a Madrid, habló con Brecha de su experiencia y de sus impresiones sobre la lucha palestina, la diáspora, el sionismo y el campo de la solidaridad en Uruguay, una realidad muy distinta a la que vive en España.

Maryam Lo Presti. Federico Gutiérrez.

—Empecemos por lo más personal. Contame de tu familia y tus orígenes. —Soy palestina de la diáspora, hija del exilio de mi padre, que nació en Gaza, igual que la mayor parte de nuestra familia. Tras la ocupación de 1967, parte de su familia se tuvo que exiliar. Pero también es relevante saber que, tras la Nakba de 1948, mucha gente expulsada del resto de Palestina llegó como refugiada; así se creó la Franja de Gaza. Mis padres emigraron a España, donde nacimos mis hermanos y yo. —En estos dos años, ¿has podido mantener contacto con tus familiares en Gaza? —No es un contacto diario, pero sabemos cómo están. Ha sido muy difícil. No siempre pueden comunicarse. Y no siempre es seguro decir dónde estás. Han tenido que desplazarse muchas veces, han muerto familiares. Y ahora la gente está murien...

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Publicado en: Edición 2112 Mundo
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