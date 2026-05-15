«Hay que cortar todos los lazos de complicidad con Israel»

—Empecemos por lo más personal. Contame de tu familia y tus orígenes. —Soy palestina de la diáspora, hija del exilio de mi padre, que nació en Gaza, igual que la mayor parte de nuestra familia. Tras la ocupación de 1967, parte de su familia se tuvo que exiliar. Pero también es relevante saber que, tras la Nakba de 1948, mucha gente expulsada del resto de Palestina llegó como refugiada; así se creó la Franja de Gaza. Mis padres emigraron a España, donde nacimos mis hermanos y yo. —En estos dos años, ¿has podido mantener contacto con tus familiares en Gaza? —No es un contacto diario, pero sabemos cómo están. Ha sido muy difícil. No siempre pueden comunicarse. Y no siempre es seguro decir dónde estás. Han tenido que desplazarse muchas veces, han muerto familiares. Y ahora la gente está murien...