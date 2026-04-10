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Libros. Nuevos cuentos de Fernanda Trías

Heridas siempre abiertas

Alicia Torres
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Miembro fantasma, de Fernanda Trías. Páginas de Espuma, Madrid, 2026. 145 págs.

Para reunir las historias de Miembro fantasma, Fernanda Trías buscó un nexo que admitiera sus diferencias y aprobara su convivencia en un libro. El síndrome del miembro fantasmale permitió apelar a personajes y situaciones de un universo en el que la necesidad de evadir la realidad está relacionada con el peso de la ausencia y la búsqueda de alivio. Su escritura, de sencillez engañosa, crea atmósferas que acentúan la densidad de las vivencias. Un tema central, presente en toda su literatura, despliega en Miembro fantasma las dificultades de transitar el duelo, el dolor de pensar y escribir la pérdida, lo ausente, algo o alguien que estuvo y ya no está. Narrados en un tono realista, que se detiene en los afectos y las ansiedades, todos los cuentos están atravesados por el desconsuelo de rit...

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Publicado en: Cultura Edición 2107
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