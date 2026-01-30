Humano, te estoy hablando - Semanario Brecha
Cultura
Cuentos, de Ray Bradbury

Humano, te estoy hablando

Martín Bentancor
30 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La reciente edición de un pesado volumen que reúne 113 cuentos de Ray Bradbury permite, además de subrayar el inmenso valor literario del autor de Fahrenheit 451, establecer algunas conexiones entre los múltiples futuros que pergeñó varias décadas atrás y este presente que habitamos. Temas como el vínculo con la muerte, la religión, la vida extraterrestre y la tecnología se interconectan y redescubren sentidos en esta suma de piezas de ficción breve.

Ray Bradbury Foundation.

Las etiquetas son terribles: por lo que subrayan y por lo que dejan afuera. Ubicar bajo el rótulo de autor de ciencia ficción a un escritor como Ray Bradbury le facilita las cosas a muchos editores, antologistas, articulistas y libreros, pero encapsula la complejidad de su arte en un compartimento estanco. Hay ciencia ficción en la literatura de Bradbury, desde luego, como también la hay en las obras de J. G. Ballard, Fredric Brown y Thomas L. Disch, pero la ampliación del territorio observado en cada caso permite contemplar la complejidad y la diversidad de esos paisajes únicos, reacios a cualquier reduccionismo etiquetador. Nacido en Waukegan, Illinois, el 22 de agosto de 1920, el niño Ray creció escuchando historias de su lejana pariente Mary Bradbury (1615-1700), condena...

Publicado en: Cultura Edición 2097
Palabras clave:

