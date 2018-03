Hora de cambiar la pisada

El debate recién comienza, pero la percepción mayoritaria es que las políticas actuales del gobierno enfrentan dificultades y no satisfacen todas las expectativas de la población. Por tanto, y sin renegar de lo hecho, los diversos grupos frenteamplistas parecen coincidir en la necesidad de que el próximo proyecto sea alternativo, no sólo al planteado por la derecha, sino al vigente en esta administración. En otras palabras, que no sea “más de lo mismo”.

Será en su congreso de diciembre que el Frente Amplio definirá su programa para un eventual cuarto período de gobierno, amén de habilitar los candidatos que competirán por su postulación presidencial. Aún faltan unos meses, pero el debate ya comenzó. Un primer diagnóstico que atraviesa a todos los sectores que componen la coalición de ce...