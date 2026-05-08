«Hoy hay más espacio para las políticas socialistas y nacionalistas» - Semanario Brecha
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Con el historiador ambiental y geógrafo estadounidense Jason W. Moore

«Hoy hay más espacio para las políticas socialistas y nacionalistas»

Mariana Achugar
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Profesor de Historia Mundial en la Universidad de Binghamton y coordinador de la Red de Investigación de Ecología Mundial, Moore conversó con Brecha sobre el contexto geopolítico actual.

Redes sociales de Jason W. Moore.

Moore es autor de libros premiados, como Capitalism in the Web of Life (Verso, 2015) y A History of the World in Seven Cheap Things junto con Raj Patel (University of California Press, 2017). Su última obra, La gran implosión (Traficantes de Sueños, 2025), trata sobre la posibilidad de un nuevo horizonte de comunismo global. En días recientes, dio una charla, «Fortress Americas: Repliegue imperial y la política de la transición»,1 en la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República. —Comenzaste diciendo que estamos viviendo un momento de transformación que no puede captarse plenamente desde un solo punto de vista ni sin la historia. ¿Qué ofrece el abordaje de la ecología-mundo para el análisis de la crisis actual? —Bueno, empezamos con la afirmación de Marx y Engels ...

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Publicado en: Edición 2111 Mundo
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