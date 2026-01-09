Pensar desde el colapso - Semanario Brecha
Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
Con la politóloga argentina Flavia Broffoni

Pensar desde el colapso

Sebastián Torterola
9 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Para la autora de Colapso y Extinción, el momento actual obliga a tomar una decisión entre dos alternativas: rebelión o desaparición. «Hacer la planificación del colapso con justicia social es lo que más me desvela», dice.

Renata Sanz Fuganti.

Aunque en un paseo por el parque veamos que el pasto siga creciendo verde como si nada o aún podamos tirarnos hasta la rambla a respirar viendo el atardecer, los datos disponibles sobre la salud de nuestra casa terrestre confirman que se ha sobrepasado el punto de no retorno: nada volverá a ser como lo conocimos y el grado de inestabilidad de los ecosistemas es tan alto que una reacción en cadena puede cambiarlo todo de un momento a otro. Pensar la realidad desde el colapso, como lo hace la politóloga y activista argentina Flavia Broffoni, es salir de la idea de que «todo está muy complicado», pero «aún hay tiempo» y que solo falta «voluntad política». Esta es una idea negadora que paraliza y hace ceder nuestra capacidad de acción, mientras se sigue alimentando la máquina a la espera de qu...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Acento: Imperialismo en crudo Edición 2094 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

40 años después Suscriptores
Con el economista y ambientalista ecuatoriano Alberto Acosta

«Necesitamos pensar otra economía para otra civilización»

Rosario Touriño