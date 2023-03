Imaginaciones del exilio

La obra de Elías Uriarte (Rocha, 1945) se compone de tres libros: Trabahombre (1978), Breviario de la peste (1986) e Hiroshima (1999). Su escritura se caracteriza por la condensación verbal y la capacidad reflexiva sobre el propio lenguaje. También por una concepción política de las palabras, que puede asomarse al riesgo de la resignación y a la opción por el silencio. En la introducción a Hiroshima, el poeta dice: «Miro este libro con tristeza pensando en su inmediato destino. Pero también (no lo ocultaré) con orgullo. En él se establece una diferencia cualitativa y absoluta con todos los “compromisos” que nos precedieron, en él se dignifica en un sentido no panfletario o proselitista la palabra política, en él se toca una llaga secreta de nuestra historia (y no solo de la nuestra)». Para Luis Bravo, Uriarte pertenece a una promoción de poetas que empieza a visibilizarse, no sin dificultades, entre 1973-1974. Dicha promoción, que se extiende hasta 1980, se define, en principio, por una doble resistencia: «Primero, la de apartarse del coloquialismo sesentista, reinsertando un discurso de elaboración textual en vías de superar las poéticas de la mera circunstancialidad; en segundo lugar, una resistencia ya más supeditada a lo histórico, al mantenerse en la acera opuesta a la cultura anacrónica y de cartón-piedra que trajo aparejada la dictadura militar».1

A fines del año pasado se publicó Poesía, un volumen que, según se expresa en la solapa, reúne piezas de los tres libros del autor. Sin embargo, solo se recogen textos de Breviario de la peste. Este es un descuido editorial: se trata, entonces, de una reedición con mínimas modificaciones. Hubiera sido necesaria una nota introductoria que contextualizara la publicación. En cuanto al contenido, se puede reconocer una búsqueda en lo esencial del lenguaje, una ética del decir que asume el potencial expresivo de la palabra justa, despojada. Algunos poemas, por ejemplo, ofrecen claves para leer los vínculos entre historia personal y tragedia colectiva: «Dicen desde muy antiguo/ que no han estado,/ que no habrá testigos;/ dicen desde muy antiguo,/ que sus pasos/ se habrán borrado;/ dicen desde muy antiguo». Este texto, publicado originalmente en 1986, revela los conflictos irresueltos hasta nuestros días en las disputas por la memoria. Es que el autoritarismo deja marcas imborrables en esta poética: quien escribe trabaja con los signos arrasados por una historia de dominación. Para el autor, la poesía debe restituir al lenguaje su respaldo de verdad; lo «político verdadero», afirma en entrevista con Aldo Mazzucchelli, está en la capacidad de dar «realidad» a las palabras.2

En Poesía, Uriarte se interroga por lo sagrado y lo profano, interpela los secretos sobre los que se narra la historia, advierte la persistencia del autoritarismo en formas fosilizadas del pensar. También enfrenta el desconcierto de las palabras y las percepciones a partir de la experiencia del exilio: «Arriba,/ costado,/ centro,/ jamás:/ no son/ palabras inocentes:/ el dolor/ crea/ la extensión». Atravesados por el desarraigo, los términos se desorientan, se implican de otra manera en el interior del poema; en condiciones forzadas de existencia, dejan de significar aquello que usualmente dan a entender. En una línea similar, otro texto expresa: «Extraño desencuentro:/ el dolor del espacio,/ el dolor del tiempo». El poeta capta la colisión entre la objetividad de las distancias y la vivencia hipersubjetiva de la separación. De este modo, dice, «se aprende que la geometría es una ciencia dolorosa».

Mathías Iguiniz

1. Luis Bravo, Voz y palabra. Estuario, Montevideo, 2012, pp. 310-311.

2. Aldo Mazzucchelli, «Una conversación con Elías Uriarte», Insomnia, separata cultural de Posdata, Montevideo, n.º 74, 28 de mayo de 1999.

Poesía, de Elías Uriarte. Montevideo, Paréntesis, 2022. 112 págs.