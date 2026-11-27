Por primera vez en la historia de la Prueba de Admisión del Carnaval Oficial de Montevideo se presentaron cuatro murgas con mujeres a cargo de la dirección escénica. Ninguna consiguió ingresar. Lo que podría haber constituido un acontecimiento auspicioso para el trabajoso proceso de democratización de nuestra fiesta popular terminó convirtiéndose en una nueva constatación de su carácter expulsivo. El problema es muy profundo y tiene un responsable político fundamental: la Intendencia de Montevideo (IM), que continúa financiando una estructura de participación esencialmente desigual.

No estamos ante un concurso privado organizado por una asociación de particulares con sus propios recursos, sino ante una política pública que involucra infraestructura municipal, recursos de toda la ciudadanía y una enorme inversión en términos de legitimación simbólica. La IM es coorganizadora del Carnaval Oficial y tiene la responsabilidad de garantizar que su implementación no contradiga los principios de igualdad que deberían orientar el conjunto de sus políticas. ¿Cómo se explica que una institución que destina recursos al combate de las desigualdades de género y generaciones sostenga, simultáneamente, una estructura cultural que las reproduce y las festeja?

La irrupción simultánea de cuatro directoras escénicas constituía un acontecimiento que la IM tenía la obligación de advertir, valorar y potenciar. En cambio, eligió lavarse las manos y dejar que todas quedaran afuera. En otras políticas culturales públicas, como en la asignación de los fondos de incentivo a la producción cinematográfica, hay determinadas garantías que están consolidadas, como la suma de jurados internacionales a la evaluación de proyectos locales. Pero como el concurso de Carnaval asigna recursos a la cultura de las clases populares, esas garantías no parecen preocuparle a nadie. ¿Hay llamados de oposición y méritos para integrar la nómina de jurados del Carnaval? Tampoco alcanza con señalar que entre quienes integran ese jurado hay mujeres: el patriarcado es un sistema de relaciones sociales que produce sensibilidades, aspiraciones, valores y formas de entender el mundo que compartimos y reproducimos personas de todos los géneros.

En redes sociales se reproduce un argumento que parece incontestable: la naturalización de la «calidad» como una variable objetiva, universal y despojada de historicidad. Así, la impunidad se apoya en una de las operaciones ideológicas más antiguas y eficaces para la perpetuación de las desigualdades, que consiste en revestir la evaluación artística de una apariencia de cientificidad perfectamente funcional al capitalismo. No solo te dejo afuera, te convenzo de que la responsabilidad de esa exclusión es tuya, no del sistema. El problema es tu falta de talento. Sos vos, directora, que no arreglás bien. Sos vos, botija, que te falta experiencia. Sos vos, letrista, que no hacés reír como nosotros pensamos que deberías hacerlo.

No se trata de sostener que las personas subalternas hacen necesariamente un arte diferente; se trata de entender quiénes tienen acceso a los medios de producción de los discursos, y procurar que el Estado garantice una mayor amplitud en torno a ese acceso. Insisto, ¿dónde están la Asesoría para la Igualdad de Género, la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, la de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes cuando se trata de denunciar esta discriminación? Porque las condiciones de partida son profundamente desiguales y el sistema político lo sabe bien, pero hace caso omiso. Los varones han contado históricamente con mayor disponibilidad de tiempo, redes de contactos, referentes de su mismo género, posibilidades de aprendizaje informal y una legitimación temprana de sus deseos artísticos. Las mujeres y disidencias hemos debido disputar cada una de esas condiciones; pretender que una instancia de evaluación a la que llegan personas con trayectorias tan diferentes tenga legitimidad es desconocer los fundamentos más elementales de cualquier política de equidad. La Prueba de Admisión define quiénes acceden a un circuito laboral, a la visibilidad mediática, al reconocimiento público y a la posibilidad de dar continuidad a sus proyectos artísticos. Cuando una murga queda afuera, no pierde solamente la oportunidad de concursar: pierde una parte sustancial de las posibilidades materiales que le permiten desarrollar su trabajo.

¿Por qué la intendencia no licita el carnaval? ¿Por qué se lo sigue otorgando ciegamente a Daecpu? Una institución que, a lo largo de los años, ha ido perfeccionando sus mecanismos de exclusión mediante la modificación sistemática de sus propias reglas de funcionamiento, restringiendo las posibilidades de ingreso de nuevos conjuntos y limitando su capacidad de incidencia en las decisiones colectivas: les niega el derecho a voto, les impide participar de determinadas asambleas y los obliga a tener dueño. No es lo mismo una murga con dueño, en la que una persona concentra la propiedad del título, el poder de decisión y la administración de los recursos económicos, que una de funcionamiento cooperativo, en la que se procura socializar las responsabilidades, las decisiones y las ganancias. No es un dato menor que las cuatro murgas con directoras escénicas mujeres que quedaron afuera en esta última Prueba de Admisión hayan sido, precisamente, murgas cooperativas. La exclusión adquiere una doble dimensión: no solo quedan relegadas las mujeres que disputan espacios de poder históricamente masculinizados, sino también las formas de organización colectiva que cuestionan la lógica empresarial y patronal sobre la que se estructura el Carnaval Oficial. Todo esto con el aval de un Estado que, paradójicamente, dice promover tanto la igualdad de género como el cooperativismo y la economía social y solidaria.

<a href="https://servedby.flashtalking.com/click/1/337553;11311289;0;209;0/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}&ft_width=300&ft_height=200&url=46298369" target="_blank"> <img decoding="async" border="0" src="https://servedby.flashtalking.com/imp/1/337553;11311289;205;gif;BRECHA;PRENSAANTELEMPRESASEMPRESASREACHAFFINITYMAPATECHMEDIOSNACIONALESBRECHAIMGBANNER300X2001126jpg/?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_78}&us_privacy=${US_PRIVACY}"></a>

La IM podría establecer mecanismos de acción afirmativa, ampliar los cupos, financiar procesos de creación y desvincular el acceso al circuito de tablados de los resultados del concurso. No existe ninguna razón inherente al hecho artístico que impida hacerlo: lo que existe es un ordenamiento económico y político cuya modificación supone disputar intereses y asumir costos. Y es precisamente esa responsabilidad la que las autoridades públicas insisten en seguir eludiendo. La igualdad sustantiva exige intervenir sobre las condiciones que producen la desigualdad, no limitarse a administrar sus consecuencias. La pregunta no es qué les faltó a esas cuatro murgas para entrar, sino qué le falta a nuestra democracia para comprender que la participación en la cultura popular no puede seguir siendo un privilegio esgrimido por unas pocas personas que, casualmente, son siempre varones, siempre empresarios, siempre exitosos, siempre blancos.