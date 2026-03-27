Inteligencia empresarial

Siempre en el modus operandi de la notificación de hechos consumados, en la primera quincena de junio el señor Pastorín me comunicó que había decidido contratar dos consultores para que trabajen como mis asesores: un técnico informático y la señora Cristina Zubillaga.» Así empieza uno de los puntos denunciados por el exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) Daniel Mordecki ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA) en diciembre de 2025. Mordecki renunció a su cargo el 17 de diciembre de 2025, a pedido del director general de la Presidencia, Diego Pastorín. Integrante de la Vertiente Artiguista, Pastorín es el número cuatro en la jerarquía de la Presidencia. Bajo su órbita funcionan varias unidades y agencias que dependen presupuestalmente de la dirección general. Entre ellas está la Agesic.

El conflicto entre Mordecki y Pastorín fue intensificándose durante los meses en que el exdirector ejecutivo encabezó la agencia, hasta desembocar en su renuncia. Fue entonces que Mordecki denunció al director general ante el tribunal del FA. «Esta es una denuncia política y ética […]. No se citan aquí leyes que fueron violadas o tratados internacionales que se rompieron», sino «situaciones de extrema importancia para la vida de [la]Agesic», escribió Mordecki en su denuncia, a la que accedió Brecha.

Entre otros hechos «fácilmente verificables», incluyó la contratación como asesora de Zubillaga, quien será designada como nueva directora ejecutiva de la agencia luego de la Semana de Turismo, según informó Búsqueda (25-III-26). Pastorín dispuso la contratación de Zubillaga «por un procedimiento fuera de [la] Agesic», que el exdirector ejecutivo dijo desconocer, y le dio «un lugar en el piso 10» de la Torre Ejecutiva con «accesos a los sistemas y [al] soporte técnico desde [la] informática de Presidencia», según el texto.

Zubillaga, de acuerdo con Mordecki, «pertenece a la fundación GovTech.uy, que tiene un convenio con el conglomerado de empresas Domus Global, del que ella es signataria». «A su vez, Domus Global a través de sus empresas controladas es proveedor de [la] Agesic. Esto de por sí hubiera sido suficiente para detener la contratación, pero ni siquiera consta que se le haya hecho una consulta al respecto» a la asesora, escribió el exdirector. «Durante la duración de su contrato, la señora Zubillaga promovió activamente a Domus Global», agregó, y resaltó como «hitos destacados» de esta relación «un evento conjunto sobre inteligencia artificial y la invitación a realizar pilotos gratuitos con la empresa o alguna de sus controladas».

El evento en cuestión, denominado Estrategia, Conocimiento y Acción-Uruguay Digital, tuvo lugar en el Hotel Costanero, frente a la playa de Pocitos, el 30 de julio de 2025. La invitación, en tanto, fue para participar en un llamado dirigido a instituciones públicas de derecho público o privado, que incorporen «de manera significativa el uso de herramientas de inteligencia artificial», de acuerdo al enlace disponible en la web de la fundación. Ese tipo de instancias son llamadas técnicamente pruebas de concepto. En la jerga, tal como aludió Mordecki, se les llama pruebas piloto.

«En la industria de TI [tecnologías de la información] la prueba piloto gratuita es una herramienta de comercialización de larga data, generalizada y efectiva: poner un pie en una organización y acceder a la interna para hacer una prueba es una inversión de recursos muy rentable, ya que las probabilidades de vender son muy altas», valoró el exdirector en su denuncia. «Ni quienes los ofrecen ni quienes los reciben se engañan, quien te propone un piloto te está vendiendo. Que Domus Global lo ofrezca al Estado es muy razonable y no tiene cuestionamientos, en estos nueve meses recibimos decenas de estas ofertas de múltiples empresas. Que lo hagan desde el piso 10 de la Torre Ejecutiva es inadmisible», sentenció.

Como prueba, Mordecki adjuntó «algunas capturas de pantalla de los mensajes de promoción con el nombre y logo de Domus Global» que Zubillaga le envió a él y a los otros directores de la agencia, «haciendo uso de su posición privilegiada».

Captura de chat entre el exdirector de la Agesic Daniel Mordecki, y la nueva directora, Cristina Zubillaga, incluida en la denuncia de Mordecki ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

Según informó Búsqueda, Zubillaga integró el primer Consejo Honorario de la Agesic y luego se desempeñó como subdirectora del organismo. También participó de la creación de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo.

GRAN SUELDO

Otro punto de la denuncia de Mordecki tiene que ver con la contratación de un «técnico en seguridad» que Pastorín le habría impuesto como asesor, sin previa consulta. El asesor, sin embargo, respondía únicamente al director general de la Presidencia. «El resultado fue que pagamos el equivalente a 135 mil dólares al año por apenas 40 horas al mes de servicios del técnico. Al mismo tiempo que mirábamos una y otra vez las planillas de costos para ver de dónde sacar lo que no hay para sacar y que postergábamos contrataciones que sí eran necesarias», señaló el denunciante.

Según supo el semanario, no ha habido avances en el estudio de la denuncia por parte del Tribunal de Conducta Política del FA. Tampoco los hay en la Junta de Transparencia y Ética Pública, adonde el actual presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, extendió la denuncia.