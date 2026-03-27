La era del robot - Semanario Brecha
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La inteligencia artificial y su (no) regulación en Uruguay

La era del robot

Luciano Costabel
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El acelerado avance de la inteligencia artificial ha consolidado un modelo basado en la extracción y el procesamiento masivo de datos, que brinda la capacidad de anticipar e influir sobre las conductas humanas. Entre promesas de enormes saltos productivos y riesgos crecientes, nuestro país enfrenta la tensión de regular su alcance o adaptarse para no quedar afuera. Por ahora, el Poder Ejecutivo y el Parlamento priorizan la segunda opción.

Un grupo de legisladores en reunión con empresas tecnológicas globales y autoridades de Estados Unidos, el 18 de marzo. Diputados.

En medio de una nueva ola de avances en inteligencia artificial (IA), con sistemas que automatizan tareas complejas y evolucionan a una velocidad que ni sus propios desarrolladores terminan de explicar, comenzó a circular, en febrero, una carta que hizo bastante ruido. «Algo grande está pasando», escribió el estadounidense Matt Shumer, CEO de OthersideAI, y puso en palabras una intuición que empieza a filtrarse fuera del mundo tecnológico: el cambio ya ocurrió, aunque todavía no todos lo veamos. El punto de la carta no era menor. No se trataba de un regulador pidiendo cautela ni de un académico ensayando hipótesis, sino de alguien que, desde dentro del propio ecosistema, advertía, sin demasiadas vueltas, que el proceso ya está en marcha y que la incredulidad funciona más como una estrategi...

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Publicado en: Edición 2105 Uruguay
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