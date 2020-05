Irreverencias mil

A fines de setiembre tuvimos la oportunidad de gozarnos y emocionarnos con la actuación sensacional de João Bosco en la Sala Zitarrosa. Ahora nos llega la triste noticia del fallecimiento de Aldir Blanc, letrista de la mayoría de las canciones de Bosco y uno de los grandes poetas de la historia de la música popular brasileña.

En la música popular brasileña es costumbre no diferenciar mucho la creación

letrística de la musical. Las noticias biográficas de Aldir Blanc siempre dicen

“compositor”. Sin embargo, no me consta que haya participado en la parte

musical de ninguna de sus seiscientas canciones registradas con una cincuentena

de coautores. Pero quién sabe. Sus primeras incursiones en la canción no fueron

como poeta, sino como instrumentista. Entusiasmado, como cualquier joven

cario...