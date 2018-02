Julianna Baggott, poeta de Delaware, 1969

No somos víctimas

No te estoy esperando. Ya no te estoy esperando. Ya no me asomo por la ventana para ver si te acercás por la esquina, ya no pedaleo mi bicicleta imaginaria frente a tu casa. Ya nadie espera.

Y cuando se te ocurra pisar de nuevo el zaguán de mi casa, cuando chirríe el timbre y rebote la llave en la cerradura rabiosa, no voy a ser yo quien te tome de los pelos, quien te arrastre por la cocina. No voy a ser yo quien hunda tu cabeza en el agua, obligando el bautizo en la misma bañera en la que yo fui coronada. Va a ser la poesía, cliché inmundo cliché eterno reventando contra mis paletas, quien te tome, te mastique los huesos, te abrace y te obligue a rezar.

Julianna Baggott es de Delaware, nacida en 1969.

