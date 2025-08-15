«Juzgamos a los presos por lo que hicieron en el peor día de sus vidas» - Semanario Brecha
Edición 2073 Suscriptores
Con Joe Arvidson, experto en justicia penal y reincidencia criminal

«Juzgamos a los presos por lo que hicieron en el peor día de sus vidas»

Abril Mederos
15 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

«Si cualquiera de nosotros pasara cinco años dentro del Comcar, ¿saldríamos de allí siendo más o menos riesgosos para la sociedad?», pregunta el experto en criminología y miembro del Departamento de Estado de Estados Unidos, Joseph Arvidson, que se encuentra en Uruguay capacitando a múltiples actores del sistema carcelario y de Justicia en el emblemático modelo RNR (en español, «riesgo, necesidad y capacidad de respuesta»).

Magdalena Gutiérrez

«Y recuerda: no existe el ellos, solo existe el nosotros», exhorta Joseph Arvidson al final de cada episodio de The Criminologist, el pódcast que conduce. La frase busca eliminar la distancia entre la población que comete delitos y la que no delinque, desde la teoría de la conducta social, que establece que la naturaleza del comportamiento de ambas es la misma. Esto es, que «todo comportamiento es aprendido, y esto incluye el comportamiento delictivo». Comprender eso, sostiene Arvidson –especialista en supervisión de medidas alternativas y prisiones del Programa Fulbright del Departamento de Estado de Estados Unidos–, es el primer paso para ofrecer un abordaje integral y efectivo a la población privada de libertad, específicamente orientado a paliar la problemática de la reincidencia.
Publicado en: Edición 2073 Uruguay
Palabras clave:

