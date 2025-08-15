«Juzgamos a los presos por lo que hicieron en el peor día de sus vidas»

«Y recuerda: no existe el ellos, solo existe el nosotros», exhorta Joseph Arvidson al final de cada episodio de The Criminologist, el pódcast que conduce. La frase busca eliminar la distancia entre la población que comete delitos y la que no delinque, desde la teoría de la conducta social, que establece que la naturaleza del comportamiento de ambas es la misma. Esto es, que «todo comportamiento es aprendido, y esto incluye el comportamiento delictivo». Comprender eso, sostiene Arvidson –especialista en supervisión de medidas alternativas y prisiones del Programa Fulbright del Departamento de Estado de Estados Unidos–, es el primer paso para ofrecer un abordaje integral y efectivo a la población privada de libertad, específicamente orientado a paliar la problemática de la reincidencia.
Espe...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate