La carta que los lectores encontrarán en este espacio fue dirigida al señor presidente de la República en ocasión de la conmemoración de los 20 años de la asociación ¿Dónde están?, de Francia, y del homenaje realizado a Daniel Viglietti. Los acontecimientos a los que se refiere en el cuarto parágrafo son, entre otros: las amenazas del Comando Barneix, los robos al Giaf nunca aclarados, las declaraciones de los militares, y la falta de avances en las investigaciones y toma de posición de los poderes públicos frente a estos hechos. No teniendo respuesta hasta la fecha, agradecemos su publicación.

***

París, 13 de diciembre de 2017

Señor presidente de la República Oriental del Uruguay

Doctor Tabaré Vázquez

La asociación ¿Dónde están?, de Francia, que lucha por conocer el destino de nuestros compatriotas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país, conmemora sus 20 años de actividad contra la impunidad en aras de verdad, justicia y memoria.

En esta ocasión queremos reiterarle, como lo hicimos cada vez que tuvo la amabilidad de recibirnos, nuestra inquietud con relación a la situación de impunidad que impera en Uruguay, impunidad que perdura desde hace 40 años a pesar de los tres gobiernos sucesivos del Frente Amplio.

Tanto como candidato a la Presidencia como en su calidad de presidente, usted nos aseguró cada vez, y en particular en diciembre de 2016 en París, su íntima convicción de que los crímenes de lesa humanidad no iban a quedar impunes.

Los últimos acontecimientos de público conocimiento nos llevan a preguntarle, señor presidente, qué iniciativas piensa tomar para resolver ese grave problema de nuestra democracia, amenazada por la inacción de la justicia y/o por las trabas que se le imponen cuando los jueces deciden actuar. Amenazada también, hecho de mayor gravedad, por la actitud improcedente de la institución militar que persiste en el negacionismo y no colabora en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Al mismo tiempo queremos preguntarle cómo es posible que Uruguay siga incumpliendo los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado y siga desconociendo las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No olvidamos las resoluciones que usted tomó en su primera presidencia, pero entendemos que la actual situación de estancamiento, al promediar su segundo mandato, exige nuevas y urgentes medidas que le den un nuevo impulso a la búsqueda de la justicia y la verdad, justicia y verdad que los uruguayos llevamos tantos años esperando.

Reciba, señor presidente doctor Tabaré Vázquez, nuestros atentos saludos.

Por el buró de ¿Dónde están?

Héctor Cardoso Rodríguez

Presidente