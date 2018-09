La eterna simpatía por el diablo

Los nuevos proyectos cinematográficos de Quentin Tarantino y David Fincher, con estrenos previstos para el año próximo, vuelven a colocar a Charles Manson en la primera plana de la cultura popular, algo que no ha dejado de ocurrir desde fines de los años sesenta.

“Todos dicen que no sos bueno

porque, Charles, no hacés,

no hacés lo que ellos creen que deberías”

Charles Manson, “People Say I’m No Good”.

La figura de Charles Manson (1934-2017) ha ejercido una particular fascinación en el mundo de la cultura y el espectáculo desde su salto a la fama a fines de los años sesenta, instalándose en un punto impreciso entre el encanto y la repulsión. Manson es, bien o mal, un ícono pop. No fue el líder sectario más influyente (Osho, por ejemplo, lo supera en alcance) ni el asesino más prolífi...