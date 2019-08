La familia patológica

Está esa frase en Ana Karenina, vuelta luego cliché, de que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero que cada familia infeliz lo es a su manera. No hay una receta sola para la desgracia, para el descontento; la tristeza y todas esas otras emociones negativas simplemente están ahí, latiendo debajo de la piel y volviéndose reales apenas alguien rasga el tejido.

A pesar de que los relatos de Mañana

será otro día, de Gladys Franco, libro editado este año por Yaugurú, no son

todos sobre familias, lo son en su mayoría, y los que no, se ven igual

sobrevolados por relaciones vinculares muy fuertes; es un tironeo cargado de

necesidad mutua, no siempre hija de las mejores circunstancias. Y, como pasa en

las mejores familias, se siente el peso de lo oculto, de lo no dicho y de lo

...