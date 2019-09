La guerrera bailarina

Juana de Ibarbourou visitaba seguido el orfanato. Fue en una de esas visitas que Fermina, todavía niña, la conoció. Una maestra que le mostraba el lugar a la escritora la señaló y dijo: “Esta negrita sabe escribir versos”. Después, de más grande, Fermina contaría el diálogo que recordaba haber tenido con Juana: “La poetisa preguntó: ‘¿Cómo se llama la niña?’. Y yo le dije mi nombre. Tanto así que Juana me puso una mano, me abrazó y me trajo más con ella, y dejó a la maestra aislada. Como no le gustó la manera de proceder y expresarse de la maestra, me dijo: ‘¿Así que vas a ser poetisa, como yo?’. Y yo le dije: ‘No, yo quiero ser bailarina’”.

LA NIÑA FUERTE. Quería ser bailarina, pero el encuentro con Juana le dio intriga por las letras. Su padre era brasileño y se llamaba Benigno Gular...