La lista macabra

Hacer el duelo y percibir que el presente ya no responde a un pasado de gloria es difícil. Además analizar cuántos de los retrocesos responden a errores o desviaciones propias y no exclusivamente al accionar del imperialismo es complicado para una fuerza política que tiene una historia de admiración por el sandinismo. Mientras, se suceden las contradicciones. Los delegados frenteamplistas al Foro de San Pablo consensuaron una declaración de apoyo al gobierno nicaragüense. No obstante, aquí comenzaron, dentro del oficialismo, las condenas a Daniel Ortega, y se espera un deslinde mayor en los próximos días.