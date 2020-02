La máquina de hacer discos

“Negro

Rock”1 es parte de un proyecto de Ruben Rada que iba a ser un disco

doble, pero que, tal vez por cuestiones de mercado, terminó dividiéndose en dos

discos unitarios, de los que este es el primero en salir.

A pesar del título,

hay varios géneros metidos en él (como suele pasar en toda la obra de Rada).

Son 13 canciones en las que el venerado músico demuestra que le sobra paño para

seguir aportando su talento al presente musical uruguayo. Tal vez no sea un

disco de hits, pero lo primero que se me ocurre decir es que me resultó

sumamente disfrutable. Más de una vez –y desde hace mucho tiempo– le he

escuchado decir a Rada que ya no puede cantar nada. Caramba, muchacho, si vos

no podés cantar, hay que declarar desierta la profesión. Sí, este disco podrá

no ser aquella biblioteca de r...