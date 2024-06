La mar no está serena

El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) ha manifestado su preocupación ante la falta de trabajo y el paro que mantienen las empresas de la industria. Alexis Pintos, presidente del Suntma, afirmó a Brecha que el paro empresarial se declaró el 8 de enero de este año, luego de que el sindicato levantara las asambleas intergremiales que se celebran anualmente por esas fechas, a instancias de las cuales los barcos vuelven al puerto. «Un grupo de empresarios empezó a manifestarse porque tenían problemas económicos de rentabilidad, y explicaron que el asunto no era con nosotros los trabajadores», dijo. No obstante, aclaró: «Pero si no me sacás a trabajar, el problema sí es con nosotros».

El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucc...