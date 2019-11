La metáfora del cuchillo forma parte del saber popular de las figuras políticas del Partido Nacional (PN). Luis Alberto Lacalle, durante su presidencia, cuando hablaba sobre la utilización del sistema financiero nacional para fines delictivos, decía: “Cuántos cuchillos se han usado para cosas buenas y cuántos para degollar a un cristiano, y no por eso vamos a comer el churrasco sólo con tenedor”.1 Eran los tiempos de las sociedades anónimas financieras de inversión (Safi), creadas en 1948 por el gobierno de Luis Batlle Berres con la finalidad de acaparar las riquezas de la burguesía argentina, que huía de la amenaza del peronismo. El instrumento financiero fue actualizado durante el gobierno de Julio María Sanguinetti (1989) y el de Lacalle (1990).

En la década del 90, el ex director de la Policía Nacional, Roberto Rivero, vinculó el estudio de Ignacio de Posadas –dedicado a la venta de servicios legales, contables, notariales y tributarios– con maniobras de lavado de dinero para traficantes de droga y políticos. Abel Reynoso,2 jefe de la Dea en Argentina, y el periodista Andrés Oppenheimer3 señalaron que la firma de De Posadas habría creado sociedades anónimas para la organización criminal de Amado Carrillo Fuentes, también conocido como Señor de los Cielos. Las acusaciones parten de Casablanca, una operación policial internacional desplegada y coordinada por la Dea, el Fbi y el Servicio de Impuestos Internos (Irs, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, a partir de 1995, que evidenció, entre otras cosas, la presencia de la organización de Juárez en el Cono Sur. En el operativo participaron más de doscientos agentes del gobierno de Estados Unidos –además de México, Argentina, Chile y Uruguay–, el cual tuvo un costo de más de 300 millones de dólares, y se detuvo a más de 160 personas entre México, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.4 Ante las inculpaciones, el ex ministro de Economía durante el gobierno de Lacalle expresó: “Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellas”.5

La herrería de De Posadas también fue y es codiciada en Brasil. En los últimos años,su estudio estuvo bajo sospecha en el caso de corrupción de la petrolera estatal brasileña. Las investigaciones del Ministerio Público de Brasil de 2017 revelaron que el ex diputado Eduardo Cunha, uno de los máximos exponentes del impeachment que destituyó a la ex presidenta Dilma Rousseff en 2016, utilizaba los servicios de Posadas, Posadas & Vecino para cobrar y hacer circular los sobornos que recibía de Petrobras.6 Cunha no confió por azar en los servicios del estudio uruguayo. La relación de De Posadas con la política brasileña viene de finales de la década del 80, cuando el empresario Alcides dos Santos Diniz utilizó los servicios del “señor Ignacio” para colocar 5 millones de dólares en la campaña electoral de Fernando Collor de Mello a través de una Safi. La secretaria de Diniz, Sandra Fernandes de Oliveira,7 confesó y presentó documentación en la comisión investigadora parlamentaria de Brasil8 que confirmó el pago de honorarios a De Posadas.9

Otro forjador de cuchillos en el PN es Sergio Abreu, ex senador y ex ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Lacalle. A solicitud de Jorge Messi, padre del reconocido jugador de fútbol argentino, el estudio Abreu & Asociados (Abreu & Ferrés; Abreu, Abreu & Ferrés) habría colaborado en un esquema jurídico para eludir el fisco español con los ingresos por derechos de imagen del futbolista. Para ello, contó con la colaboración del estudio panameño Mossack Fonseca. Abreu negó la estrategia y manifestó que solamente se encargó de contactar a Jorge Messi con Mossack Fonseca. Sin embargo, el semanario Búsqueda10 reveló que Abreu & Asociados mantenía una “relación de negocios” con la familia Messi.11 Frente a la presión mediática y las delaciones de la agencia tributaria española contra Messi, Abreu recurrió a la conocida metáfora del cuchillo: “Es como que vos vendas un cuchillo, y vos no sabés si el comprador va a matar a la madre, al padre y al hijo, o va a cortar un churrasco”. Nuevamente la metáfora del cuchillo sale al cruce de las acusaciones para eludir responsabilidades.

Restan tres días para las elecciones nacionales y todavía no sabemos si el candidato a presidente del PN seguirá utilizando la metáfora del cuchillo, como lo hicieron su padre y ex presidente, el ex ministro de Economía y el ex ministro de Relaciones Exteriores. Faltan poco más de 72 horas para que abran las urnas, y los ciudadanos desconocemos cómo se utilizarán los cuchillos llamados “ley de urgente consideración”, “declaración de emergencia nacional en seguridad pública” y “ahorro” del gasto público en 900 millones de dólares. Los electores no tenemos ni la más remota idea de qué consecuencias tendrán, a quiénes afectarán y qué intereses protegerán esos cuchillos. No obstante, podemos imaginar el camino que recorrerán, porque conocemos a sus herreros.

