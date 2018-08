La niña de Guatemala

Vania Vargas, poeta guatemalteca nacida en 1978, llega a estas tierras de la mano de una antología que, en su conjunto, la muestra como una voz atendible en el mutante escenario de la poesía contemporánea. Con cuatro títulos en su haber (Cuentos infantiles, 2010; Quizá ese día tampoco sea hoy, 2010; Los habitantes del aire, 2014; y Señas particulares y cicatrices, 2016), su registro puede situarse sin mayor problema en lo confesional, aunque siempre en un tono antidramático, incluso autoirónico: “Cuando ella entró saludó de manera general/ luego me vio a los ojos/ me reconoció/ Yo era el nombre que él no decía/ la que esperaba del lado del silencio en el teléfono/ que él no contestaba/ la que él perdió un día entre sus sábanas/ Ella era un nombre que raspaba/ un miedo olvidado/ la forma an...