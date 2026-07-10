La normalización del militarismo - Semanario Brecha
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Ecuador legaliza la intervención interna de Estados Unidos

La normalización del militarismo

Raúl Zibechi
10 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Mientras los focos mediáticos iluminan el Mundial, el gobierno de Daniel Noboa decidió dar un salto adelante en la militarización del país con un decreto que habilita la intervención extranjera en la represión al crimen organizado y que garantiza la impunidad de los uniformados.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Departamento de Guerra del Pentágono, en Washington, el 15 de junio. AFP, Saul Loeb.

La histórica victoria de Ecuador ante Alemania por 2 a 1, el 25 de junio, fue celebrada por la población, que ganó las calles de las ciudades luciendo las camisetas amarillas de la selección con bailes, música y fuegos artificiales. En un barrio de Guayaquil, la ciudad más militarizada del país, pudo verse por lo menos un tanque de guerra participando en los festejos, con soldados saludando al público desde la torreta y agitando banderas tricolores. Aprovechando semejante clima de euforia colectiva, Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424 en el que, con la excusa del crimen organizado, ratifica la existencia de un «conflicto armado interno» y propone un marco legal para la cooperación internacional en seguridad, básicamente con Estados Unidos, a cuyos efectivos se otorga inmunidad, como...

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Publicado en: Acento: la nueva guerra contra las drogas Edición 2120 Mundo
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