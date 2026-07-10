La normalización del militarismo

La histórica victoria de Ecuador ante Alemania por 2 a 1, el 25 de junio, fue celebrada por la población, que ganó las calles de las ciudades luciendo las camisetas amarillas de la selección con bailes, música y fuegos artificiales. En un barrio de Guayaquil, la ciudad más militarizada del país, pudo verse por lo menos un tanque de guerra participando en los festejos, con soldados saludando al público desde la torreta y agitando banderas tricolores. Aprovechando semejante clima de euforia colectiva, Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424 en el que, con la excusa del crimen organizado, ratifica la existencia de un «conflicto armado interno» y propone un marco legal para la cooperación internacional en seguridad, básicamente con Estados Unidos, a cuyos efectivos se otorga inmunidad, como...
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