 La ola tan temida - Semanario Brecha
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Largó la campaña en el último gran país sudamericano gobernado por el progresismo

La ola tan temida

Marcelo Aguilar desde San Pablo 
21 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El 4 de octubre, Brasil empieza a definir si el mapa político sudamericano gira definitivamente hacia la derecha dura o el progresismo mantiene su último gran bastión.

Acto de inicio de la campaña electoral de Lula da Silva en el estadio de Vila Euclides en Sao Bernardo do Campo el domingo 16 de agosto. Marcelo Aguilar.

Desde el último domingo, los distintos candidatos a las elecciones pueden hacer de manera oficial lo que hacían desde hace ya varios meses: pedir votos. Los que buscan la presidencia los van a necesitar, ya que las encuestas dan un escenario apretadísimo, tanto en la primera como en la eventual segunda vuelta, el 25 de octubre, entre el progresismo y la ultraderecha. Un mano a mano entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección y un cuarto mandato, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, preso desde noviembre pasado por tentativa de golpe de Estado. La tan mentada «tercera vía» parece camino a mostrarse de nuevo inviable, y se mantiene la disputa entre los campos de la centroizquierda y el bolsonarismo, como ocurre desde 2018. Además de eleg...

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Publicado en: Edición 2126 Mundo
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