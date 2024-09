La otra realidad

—En breve vas a estar acá en Montevideo con una serie de eventos que, desde cierto punto de vista, giran en torno a una adaptación teatral de los cuentos de tu libro Las cosas que perdimos en el fuego,así que quería comenzar preguntándote por esa puesta en escena.

—Bueno, como en la mayoría de las adaptaciones que se hicieron hasta ahora, por ejemplo, la que hizo Lucas Nine de cuatro cuentos en novela gráfica, yo no me meto. Me interesa ver el resultado y me gusta que la gente trabaje sola. De hecho, la dramaturgia de la obra de teatro la leí con el hecho ya consumado: ellos tenían la puesta, tenían la autorización, todo. No había mucho que modificar. Por supuesto que, si yo decía «no, esto no lo quiero», lo modificaban, pero no fue el caso, porque me parece que es la lectura de otro. Cuan...