La palabra del hijo

—¿Cuál es el recuerdo más intenso que tiene de su padre?

—El más lejano –todavía Macondo no existía ni en pañales– fue una mañana que mi padre me sacó casi en andas para llevarme a la calle que separa los cementerios Inglés y del Buceo. Había llegado una invasión de mariposas amarillas que cubrían casi por completo los altísimos muros de ladrillo. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos, pero esa impresión de estar con mi padre en medio de aquella maravilla todavía me aletea por dentro con aquellas mismas alitas. Yo tenía 2 años. El más cercano fue el viaje que hicimos los dos, recorriendo todo el itinerario de su niñez, allá en su Treinta y Tres natal.

—¿Cuál de sus libros le parece el mejor y por qué?

—Te digo uno por género. En literatura infantil, Buscabichos tiene todos los hono...