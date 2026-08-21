La pulseada

Las reuniones se extendieron durante toda la semana. Lunes, martes, miércoles y jueves. Todos los días, representantes de Terminal Cuenca del Plata SA (TCP) –propiedad en un 80 por ciento de la belga Katoen Natie– y del sindicato comparecieron en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo (MTSS) para negociar un nuevo convenio colectivo que ponga fin al conflicto en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La negociación tuvo marchas y contramarchas, idas y vueltas, avances un día, retroceso al otro. Empero, existe optimismo en llegar a un acuerdo. Hoy viernes, sobre las 11 horas, las partes volverán a encontrarse, tras la extensa reunión de ayer.

El objetivo del convenio es regular las relaciones laborales por los próximos cinco años. Para esto, el sindicato presentó una proclama con unos 30 puntos, que incluye, entre otras cosas, una mejora salarial para el conjunto de trabajadores y la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias. Además, pidió garantizar un mínimo de 25 jornales mensuales por trabajador. Esto supondría que todos los jornaleros tengan un salario garantizado cada mes. Allí está uno de los nudos centrales a desatar. En las últimas reuniones, TCP subió su oferta de jornales garantizados, pero descartó hacerlo en forma general; la empresa busca mantener el régimen de escala por tarea: que algunos cobren 15 jornales, otros 17, otros 20, otros 27. Pide, a su vez, garantizar paz laboral y que eventuales medidas de paro incluyan guardia gremial.

En medio de la negociación, el gremio hizo diversos paros que afectaron el servicio. Desde el pasado 10 de junio, cuando comenzaron las negociaciones en la Dinatra, el sindicato realizó unas 170 horas de paro. Desde enero, suman unas 300 horas, o sea, unos 12 días y medio. Las medidas, lógicamente, afectaron la operativa de la terminal especializada. Las cámaras empresariales reclamaron medidas para garantizar la actividad en el puerto. La oposición criticó la actuación de las autoridades, con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en la mira. El gobierno, en tanto, comenzó a coquetear con la idea de declarar la esencialidad.

En este marco, el conflicto entre TCP y el sindicato refleja las vicisitudes que enfrenta el sector portuario en Uruguay, vinculado –entre otras cosas– con el acuerdo celebrado por el anterior gobierno y Katoen Natie para extender la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta 2081. El acuerdo firmado en 2021 estuvo rodeado de tensiones políticas, empresariales y sindicales, que afectaron la operativa en los últimos años y que seguramente tengan nuevos capítulos desde mediados de 2027, cuando TCP inaugure la primera etapa de ampliación de la terminal especializada.

SERÍA ESENCIAL

Con pocas horas de diferencia, dos de los hombres más influyentes en la Torre Ejecutiva, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, dijeron que el Poder Ejecutivo tiene sobre la mesa la declaración de esencialidad en la terminal de contenedores. «Si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella», dijo Sánchez (Desayunos informales, 17-VIII-26). «Está arriba de la mesa, Pacha dio claramente la posición de la Presidencia de la República», agregó Díaz (La Diaria Radio, 18-VIII-26).

El presidente Yamandú Orsi, por su parte, puso paños fríos al asunto. En rueda de prensa, aseguró que la esencialidad es una herramienta que tiene el Ejecutivo y que se utilizará en caso de que deba utilizarse, pero enfatizó que el gobierno apuesta a una solución acordada entre las partes en pugna. «Hoy el acuerdo es lo que todos queremos. Incluso, las empresas prefieren caminar hacia un acuerdo que les dé continuidad y tranquilidad», apuntó.

La posible declaración de esencialidad no estuvo en la mesa de negociación abierta en la Dinatra, que concentró su trabajo en lograr un acuerdo que convenza a ambas partes.

Además, TCP no pidió en ningún ámbito –ni formal ni informal– que el gobierno adopte esta medida, ya que la negociación, con idas y vueltas, y momentos de mayor o menor tensión, transita hacia un acuerdo que deje conforme a las dos partes, dijeron fuentes de la empresa a Brecha. La inexistencia de este pedido fue confirmada por el representante de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en TCP, Jorge Pozzi. «La empresa no la pidió, quienes la pidieron son gente de afuera», recalcó Pozzi al semanario.

En efecto, los primeros escarceos de una eventual esencialidad fueron promovidos por la Confederación de Cámaras Empresariales y la Unión de Exportadores del Uruguay, que alertaron por los impactos negativos para el sector exportador por la «acumulación de interrupciones» en la terminal portuaria. También se sumaron dirigentes de la oposición. Tras la última sesión del Honorable Directorio, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que el trabajo del puerto es «una actividad esencial» para la vida económica del país, que está trancada, y solicitó al gobierno «que adopte las medidas necesarias para garantizar la operativa del puerto de Montevideo». En tanto, el exministro de Trabajo Pablo Mieres pidió que el gobierno «haga cumplir las normas».

Ante este escenario, Pozzi dijo que no cree que declarar la esencialidad sea una solución. «La única pregunta que hago a quienes la reclaman es cómo se hace para ejercer la esencialidad. Esa es la pregunta del millón. Declarás la esencialidad, bien, ¿y si los trabajadores no vienen? Todo esto puede traer un conflicto más grande», valoró. «El gobierno tiene la posibilidad de hacerlo y el Pacha lo ha dicho con toda claridad, y si hay que ir por ese camino iremos por ese camino. Pero el tema es cómo piensan [quienes la piden] que se va a desarrollar eso. ¿Quién es el fenómeno que hace marchar una grúa si ese trabajador no viene? No es fácil generar ese tipo de calificación», apuntó Pozzi.

La declaración de esencialidad de un servicio es un tema complejo, más en un gobierno de izquierda. La decisión de Tabaré Vázquez de aplicar esta herramienta en agosto de 2015 ante un paro en la enseñanza es una muestra. El actual gobierno no la ha usado. Para el caso de la terminal especializada deben analizarse varios factores. En concreto, la legislación uruguaya no tiene una definición específica de cuáles son los servicios esenciales, por lo que históricamente la decisión se adopta con base en las disposiciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, dijeron expertos en derecho laboral a Brecha.

El comité define los servicios esenciales en sentido estricto. Allí se incluyen todos los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. Es decir, la definición debe centrarse en la relevancia del servicio, no en la profundidad del conflicto ni en su impacto económico. Para los servicios esenciales, la medida puede ser desde prohibir la huelga hasta fijar la obligatoriedad de guardias gremiales mientras las partes continúan negociando. En caso de transitar ese camino, el gobierno deberá afinar el lápiz para hacer encuadrar la actividad portuaria de una sola empresa –el conflicto está concentrado en TCP, el resto del puerto trabaja normalmente– en los marcos de la esencialidad. Y también valorar el impacto que esta medida puede tener al interior del Frente Amplio.

DIFERENCIAS INTERNAS

«Estamos procurando encontrar una salida negociada. […] Nuestro rol es dedicarnos a encontrar las soluciones», afirmó el ministro Castillo en rueda de prensa. El ministro agregó un dato: en los últimos diez días la terminal especializada funcionó en forma normal, la única interrupción fue el viernes 14, cuando el sindicato celebró una asamblea para analizar el avance de las negociaciones.

Con Castillo a la cabeza, las autoridades del MTSS evitan hablar de esencialidad. En la cartera están convencidos de que la situación no lo amerita, que el acuerdo llegará más temprano que tarde. «La esencialidad no es objeto de la mesa de negociación; en la mesa siempre nos centramos en negociar los puntos de la proclama», explicó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, a Brecha. La empresa tampoco abona ese camino.

En ese contexto, el secretario de la Presidencia aseguró que, si el gobierno decide declarar la esencialidad, Castillo –un hombre con extensa trayectoria en el ámbito gremial– deberá acatarla. «Si ese es el límite de Juan y si hay que declararla, renunciará. Es un tema de Juan, no es un tema del gobierno», afirmó Sánchez en Desayunos informales. Luego, ese mismo día, ambos jerarcas tuvieron una conversación telefónica, en la que Sánchez le bajó el precio a sus declaraciones. «Me aclaró [sus dichos], entendí el marco y el contexto, intenté entender. Resto total importancia», valoró Castillo. También aseguró que, desde antes de iniciar la gestión, la oposición está pidiendo que él no asuma el MTSS.

Al otro día, Orsi también le quitó trascendencia al asunto. Dijo que esta situación no supondría la salida del ministro de Trabajo y que, como sostuvo siempre, quiere que sus jerarcas tengan la capacidad «de pensar con cabeza propia». El ruido en la interna, empero, ya estaba instalado. Más cuando se habla de esencialidad, que supone –en los hechos– restringir el derecho a huelga de los trabajadores sindicalizados.

VARIOS JORNALES

TCP es una empresa de capitales mixtos: un 80 por ciento es de Nelsury SA –propiedad del grupo belga Katoen Natie– y un 20 por ciento, de la ANP. En 2025, la empresa obtuvo ganancias por 64,5 millones de dólares –casi 3 millones de dólares más que el año anterior, según el balance financiero auditado por Ernst & Young Uruguay–. El dato es promisorio si se tiene en cuenta lo que puede pasar a futuro.

En febrero de 2021, el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó un acuerdo con Katoen Natie para extender la concesión de la terminal especializada hasta 2081. El acuerdo suponía varios beneficios para la empresa, como la gestión autónoma del Reglamento de Atraque; en tanto, Katoen Natie comprometió una inversión millonaria para ampliar la terminal especializada.

El corazón del acuerdo, sin embargo, suponía la conformación de un monopolio de hecho en favor de TCP, ya que impedía, en forma textual, la posibilidad del Estado uruguayo de otorgar la concesión de una segunda terminal especializada para competir con la actual. Esa cláusula fue anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ante un recurso presentado por la empresa Montecon, que opera la carga y descarga de contenedores en los muelles públicos (véase «Monopolio interruptus», Brecha, 6-II-26).

Actualmente, TCP moviliza unos 30 mil contenedores por mes, cuatro veces más que Montecon en los muelles públicos. La diferencia puede ampliarse sobre mediados de 2027, cuando está previsto que se inaugure la primera parte de la ampliación de la terminal especializada. Estas obras sufrieron casi tres años de atraso tras el diferendo entre Katoen Natie y la empresa belga Jan De Nul, primera concesionaria de la obra de ampliación. En diciembre de 2025, Katoen Natie rescindió el contrato; ambas partes están enfrascadas en un arbitraje internacional por incumplimientos mutuos. Actualmente, las obras están a cargo de la empresa portuguesa Mota-Engil y la uruguaya Stiler SA; culminarán, se espera, sobre mediados de 2028.