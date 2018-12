La represión privada

Ex gerentes de Ford condenados por delitos de lesa humanidad en Argentina.

Ex gerentes de Ford condenados por delitos de lesa humanidad en Argentina.

Carlos Gareis (derecha), ex trabajador de Ford y ex preso político, su hija Estela (izq) y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, tras escuchar la sentencia dictada a dos ex ejecutivos de Ford Motor Company, el 11 de diciembre de 2018, en Buenos Aires / Foto: Afp, Juan Mabromata