«La salud es un terreno de disputa ideológica»

—¿Usted ya ocupó el cargo de subsecretario de Salud Pública durante la administración de José Mujica. ¿Cómo evalúa ese período? ¿Qué aristas cree que quedaron pendientes?

—Entré a la actividad pública en el Ministerio de Salud Pública [MSP] en 2010, convocado por quien era el entonces ministro, Daniel Olesker. Allí me pidieron que me hiciera cargo del Departamento de Programación Estratégica en Salud. En aquel entonces era una novedad unir todos los programas sociosanitarios del ministerio y formular propuestas programáticas globales para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS]. Eso fue hasta 2011. Allí, el presidente [José] Mujica me convocó para la subsecretaría, en la que me desempeñé hasta marzo de 2015.

Lo que más recalco de ese período, desde el punto de vista político, es...