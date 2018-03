La unidad ante todo

Aunque los números aún no estén del todo dibujados, la vicepresidenta señala que las principales prioridades de la rendición de cuentas, la última de este gobierno con aumento de gasto, serán el cumplimiento del convenio firmado con los judiciales y la construcción del ferrocarril, infraestructura necesaria para la instalación de una tercera planta de celulosa. Asimismo, aseguró que trabajará para que estén los votos necesarios para aprobar la postergada reforma de la Caja Militar, aunque se ataja: “No soy Mandrake”. También advierte que no sería posible implementarla “sin una nueva ley orgánica”, una iniciativa que aún no ha llegado al Parlamento. El agro, el rumbo programático del Frente Amplio y el diseño de las candidaturas en el emepepismo son otros de los temas sobre los que responde...