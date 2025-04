«La Universidad de la Educación no se acordará entre cuatro paredes» 

—Hace poco más de un mes asumió el cargo de ministro ¿Con qué situación se encontró?

—Es una situación en la que gran parte de las 15 unidades ejecutoras que tiene el ministerio nos reclama un refuerzo presupuestal porque hubo más gastos de los estipulados. Y, por lo tanto, no se puede cumplir con lo que estaba previsto para este año. A su vez, hubo una serie de decisiones en el área educativa que fueron tomadas sobre el final de la administración anterior a sabiendas de que el nuevo gobierno no las compartía. El tema de la titulación universitaria es un ejemplo. Pero bueno, ahora tenemos el enorme desafío de elaborar una propuesta presupuestal que les dé jerarquía a áreas estratégicas que al ministerio le toca cubrir.

—Cuando estuvo a cargo de Pablo da Silvera la cartera tuvo un per...