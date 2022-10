Las compras directas del Hospital Maciel a una empresa de Pazos

El jefe de la Oficina Territorial Belloni del Ministerio de Desarrollo Social, Fernando Pazos –encargado de inspeccionar ollas del noreste de Montevideo, entre ellas la que generó polémica esta semana en el Marconi–, es titular de Hosting Montevideo SRL, junto con un socio. Se trata de una empresa que ofrece alojamiento web y dominios en la red. En el Registro Único de Proveedores del Estado figuran cuatro compras directas a esta firma, a la que Pazos se incorporó en 2016. Las cuatro compras fueron efectuadas por el Hospital Maciel. Hubo una en junio y otra en julio de 2021, y dos en julio de 2022, por un total de 64.286 pesos.

En principio, la compra no infringe el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), pues el funcionario no trabaja en el organismo contratante. Pero Pazos es militante del Espacio 40 del Partido Nacional e integró su lista en las elecciones de 2019. Aníbal Dutra, director del Hospital Maciel, también integró esa lista. Los motivos que llevaron a que el hospital le haya comprado a la empresa de Pazos un servicio que al resto de la administración pública se lo ofrece el data center de ANTEL quizás estén en las resoluciones de las compras directas, pero esos documentos no están adjuntados en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, como deberían.