Las moradas

Cantó al frente de Suárez, además de desarrollar una carrera solista; después sumó Sué Mon Mont y Los Mundos Posibles, actuó en Silvia Prieto, de Martín Rejtman, escribió novelas, cuentos, poemas, diarios y notas de revista. Mis dependencias, de Rosario Bléfari –publicado ahora por Lumen–, reúne un guion de cine inédito escrito entre 2006 y 2020, una serie de ensayos encargados por la revista Página 30 entre 2000 y 2002, un artículo publicado en Mancilla en 2017 y una selección de apuntes que subió a su Facebook entre 2014 y 2020. El núcleo del libro es «Mis dependencias», el guion que le da nombre al libro y que resulta el texto más interesante dentro del compendio. Es una obra autobiográfica, inédita hasta ahora, que reconstruye su infancia y el oficio de sus padres: personal de ser...
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