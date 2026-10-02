 Las moradas - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Una compilación de Rosario Bléfari

Las moradas

Gerónimo Pose
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Música, actriz, periodista, escritora y guionista, la argentina Rosario Bléfari murió en Santa Rosa el 6 de julio de 2020, a los 54 años, y no le quedó casi nada por hacer. Mis dependencias (Lumen), que acaba de editarse, es una compilación que recoge éditos e inéditos de su autoría, caso del guion cinematográfico que presta título al volumen.

Rosario Bléfari. cultura.gob.ar

Cantó al frente de Suárez, además de desarrollar una carrera solista; después sumó Sué Mon Mont y Los Mundos Posibles, actuó en Silvia Prieto, de Martín Rejtman, escribió novelas, cuentos, poemas, diarios y notas de revista. Mis dependencias, de Rosario Bléfari –publicado ahora por Lumen–, reúne un guion de cine inédito escrito entre 2006 y 2020, una serie de ensayos encargados por la revista Página 30 entre 2000 y 2002, un artículo publicado en Mancilla en 2017 y una selección de apuntes que subió a su Facebook entre 2014 y 2020. El núcleo del libro es «Mis dependencias», el guion que le da nombre al libro y que resulta el texto más interesante dentro del compendio. Es una obra autobiográfica, inédita hasta ahora, que reconstruye su infancia y el oficio de sus padres: personal de ser...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2132
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2093 Suscriptores
A propósito de Neo-operaísmo, una compilación

Operaísmo, posoperaísmo, neoperaísmo o cómo nombrar la revolución
Rafael Massa