Las rendijas

El primer dato del referéndum es que el No (la opción del oficialismo) ganó en 16 departamentos y el Sí (la opción de la oposición) en Montevideo, Canelones y Paysandú. Pero, a medida que se avanza en el análisis micro, se percibe que el Sí ganó en seis de las 18 capitales del interior (Canelones, Paysandú, San José de Mayo, Florida, Mercedes y Fray Bentos) y el No se hizo fuerte en el noreste y la zonas rurales. Cuando se analizan los resultados por localidad, se constata, por ejemplo, que el Sí Ganó en buena parte de Canelones –con victorias significativas en Ciudad de la Costa, Santa Lucía, Las Piedras, La Paz, Pando y Colonia Nicolich (donde alcanzó el 64 por ciento)– y que el No obtuvo la mayoría en el santoral –San Ramón, Santa Rosa, Tala y Sauce, entre otros– y Atlántida. El No tam...